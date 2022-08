In diesen Zwischenraum wird – überwacht durch ein cloudbasiertes Monitoring-System – konditionierte Luft mit einem minimalen Überdruck eingeführt. So kann keine Feuchtigkeit aus dem Außen- oder Innenraum in die Kavität eindringen. Ebenfalls geschützt und sauber in der Kavität befindet sich der als Raffstore-Lösung konzipierte Sonnenschutz. Dieser lässt sich dank eines intelligenten Steuerungskonzepts auf die individuellen Nutzungsbedürfnisse einstellen. Das garantiert jederzeit ein angenehmes Raumklima, eine optimale Durchsicht, wirksamen Blendschutz sowie maximale Energieeffizienz. Die Kühlung des Gebäudes erfolgt im Rahmen des Lüftungskonzepts passiv über schmale Lüftungsflügel, die in die Fenster integriert sind", so Marco Theisinger, Senior Project Manager bei Wicona. Insgesamt wurden 880 Closed Cavity Fassadenelemente an der Gebäudehülle verbaut. Ein Vorteil dieser Fassadenlösung ist zudem der deutlich reduzierte Reinigungsaufwand. Der Sonnenschutzbehang befindet sich in der Kavität und ist so den unsteten Witterungsbedingungen direkt am Fjord nicht ausgesetzt. Perfekt ergänzt wird das an allen Außenseiten des Via eingesetzte Closed Cavity System im Innenhof durch die Elementfassade Wictec EL evo – insgesamt 1.133 Elemente des hoch wärmedämmenden Systems wurden speziell für das Projekt gefertigt und verbaut.