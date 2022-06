Nachhaltiger Schutz für Holzfassaden

Auch Sto erweitert sein Portfolio im Bereich Holzbeschichtungen durch zwei hochwertige Holzöle: mit dem neuen StoTop Wood Oil für die Fassade und dem StoAqua Top Wood Oil, das für den Innenraum sowie für nicht oder begrenzt maßhaltige Holzoberflächen im Außenbereich geeignet ist. Holzfassaden überzeugen mit ihrem ganz besonderen, edlen Look – StoTop Wood Oil verleiht senkrechten Holzoberflächen im Außenbereich das typisch lebendige und seidenmatte Erscheinungsbild geölter Hölzer. Das festkörperreiche, wasserabweisende und hoch witterungsbeständige Naturöl eignet sich für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Hölzer wie Fassaden, Fenster oder Türen. Pigmente lassen sich darüber hinaus problemlos zumischen, was das Fassaden-Öl ideal für längere Renovierungszyklen macht. Auch bei der Innenraumgestaltung kommt dem Naturwerkstoff Holz eine immer größere Bedeutung zu. Damit die Oberfläche geschützt wird und lange schön bleibt, ist professioneller Holzschutz unumgänglich. Das neue StoAqua Top Wood Oil kommt ganz ohne Lösemittel- oder Weichmacherzusätze aus, was es ideal für die Anwendung im Innenbereich macht. Das verwendete Pflanzenöl ist in Wasser emulgiert und verleiht den Holzteilen eine sanft matte Optik. Es ist farblos, in den Holzfarbtönen des StoColor-Holzlasurfächers sowie zusätzlich in fünf trendigen Grautönen erhältlich. Im Außenbereich schützt StoAqua Top Wood Oil nicht oder begrenzt maßhaltige Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzverkleidungen, Fensterläden oder Tore. Beide Produkte sind in den Farbtönen des StoColor-Holzlasurfächers sowie unterschiedlichen modernen Grautönen verfügbar.