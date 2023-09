Neue Spachteltechnik

In der Dukartstraße in Steyr muss man gleich zweimal hinschauen. Architekt Bernhard Marte von Marte.Marte hat ein Gebäude entworfen, das aussieht wie aus „Tausendundeiner Nacht“. Ganz entgegen sämtlicher Spekulationen, dass es sich hierbei um einen Sakralbau handeln könnte, zogen in den fünfstöckigen Quader, der in nur sechs Monaten errichtet wurde – wie der Name Medicus bereits verrät – Ärzte und ein Bandagist ein.