Recyceltes Aluminium als Rohstoff

Die gewählte Fassadenlösung wird von Wicona als nachhaltig beschrieben: Alle Elemente seien aus der umweltschonenden Aluminiumlegierung Hydro Circal hergestellt – diese wird mit einem marktweit einzigartigen End-of-Life-Recyclinganteil (EoL) von mindestens 75 Prozent hergestellt. Das bedeutet, drei Viertel des verwendeten Aluminiums stammt aus bereits verwendeten Bauelementen bzw. Aluminium-Produkten, die aufwändig recycelt und dem Produktionskreislauf wieder zugeführt wurden. "Hydro Circal benötigt bei der Herstellung nur 5 Prozent der Energie, die für Primär-Aluminium notwendig wäre – bei gleichbleibend hoher Qualität.", erklärt Jörg Meiche, Vertriebsleiter von Hydro Building Systems Austria. Zudem hat Hydro Circal mit 2,3 kg CO 2 pro kg Aluminium eine niedrige CO 2 -Bilanz. Immerhin 4,5-mal weniger als der Durchschnitt bei Primär-Aluminium, so Meiche.