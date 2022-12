Besondere Fassadenstruktur

Die zentrale Lage des Pema 2 am Innsbrucker Hauptbahnhof, stellte besondere Anforderungen an das Glas. Neben einem effizienten Schallschutz waren das vor allem die Themen Wärmedämmung und Sonnenschutz. Die Dreifach-Isoliergläser "Isolar Solarlux" mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,6 erfüllen diese Ansprüche.

Hauptaugenmerk der Außenhülle war die besondere Struktur der Fassade: Die Fenster sollten so unsichtbar wie möglich in der Gebäudehülle erscheinen – dazu wurden die Emailglasfassaden in eloxierte Aluminiumrahmen eingefasst. Im Pema 2 wurden insgesamt rund 2.000 Quadratmeter Glas in der skelettartigen Pfosten-Riegel-Fassade sowie rund 2.500 Quadratmeter als Fenster- und Türelemente verbaut. Das sind insgesamt rund 900 Fenster und Türen. 4.700 Quadratmeter Emailgläser wurden zu Brüstungsplatten verarbeitet, das entspricht über 5.000 Einzelelementen.

Neben ihren wärme- und schalldämmenden Eigenschaften spiegelt die Glasfassade je nach Blickwinkel das umliegende Bergpanorama. Die moderne Ästhetik und Geometrie des Gebäudes prägen die Charakteristik des Pema 2 und gleichzeitig das Innsbrucker Stadtbild.

(bt)