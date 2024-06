Fassaden im Fokus

Die "Transition-Szenarien" des Umweltbundesamtes ermitteln für das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2040 einen Bedarf an jährlicher PV-Energie-Produktion von 41 TWh/a. Im Vergleich dazu lag die PV-Energie-Produktion im Jahr 2022 bei ca. 2,5 TWh/a. Daraus leitet sich ab, dass die derzeitigen Kapazitäten ca. verzwanzigfacht werden müssen. Um diesen Ausbau zu erreichen, müssen neben Dach- und Freiflächen auch Fassadenflächen vollständig zur Energiegewinnung genutzt werden und rückt damit die Photovoltaik an der Fassade in den Fokus.