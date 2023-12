Beim WDVS hingegen wird es abhängig von der Farbwahl, der Oberflächenbeschaffenheit bei direkter Sonnenbestrahlung zu einer mehr oder weniger hohen Erwärmung an der Oberfläche kommen, die stetig auch an dahinter liegende Konstruktionen weitergegeben wird. Es wird zwar durch die Dämmwirkung der Platten eine Verzögerung des Wärmestroms erreicht, eine Erwärmung der dahinter liegenden Konstruktion lässt sich dadurch aber nicht gänzlich verhindern.

Man kann bekanntlich in erster Linie mit Hilfe von Masse eine Verbesserung beim sommerlichen Wärmeschutz erreichen. Untertags wärmen sich Baustoffe auf, in der Nacht werden diese Wärmemengen wieder an die Umgebung abgegeben. Man spricht in dem Zusammenhang auch von Tag-/Nachtzyklen. Daher hat neben der Dämmstoffwahl auch die Masse der dahinter befindlichen Konstruktion einen wesentlichen Einfluss beim Thema sommerliche Überhitzung. Dämmstoffe mit einem höheren Raumgewicht bringen in dieser Hinsicht eine Verbesserung als die sehr häufig eingesetzten und preisgünstigen Dämmplatten aus z. B. Polystyrol.

Was man dabei auch noch betrachten muss, ist, dass bei langanhaltenden Hitzeperioden insbesondere beim WDVS auf Grund der größeren Oberflächentemperaturen an der Außenseite der Dämmung eine Erhitzung dahinter befindlicher massiver Bauteile leichter möglich ist. Diese Hitze kann abhängig vom Wärmedurchgangswiderstand der außenseitigen Dämmung nur verzögert an den Außenbereich wieder abgegeben werden. Zumeist werden diese Wärmemengen in erster Linie durch Lüften in den Nachtstunden gezielt wieder abgeführt.