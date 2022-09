Werkzeugbauer haben hohe Anforderungen an die von ihnen verarbeiteten Werkstoffe: Sie sollen einerseits hart und widerstandsfähig sein, andererseits mit großer Zähigkeit eine lange Standzeit erreichen. Der Werkstoffexperte Boehlerit hat dem Rechnung getragen und bietet mit den Sorten MB30EDM und MB40EDM zwei besonders robuste Materialien an. Beide verfügen über gröberes Korn, welches die Bruchzähigkeit des Hartmetalls erhöht und das Ausbrechen der Schneidkanten vermindert. So erreicht die Sorte MB30EDM einen KIC-Wert von 18,4 bei einer Härte 1.250 HV30, die Sorte MB40EDM hingegen erreicht einen KIC-Wert >24 bei einer Härte 1.070 HV30. Beide Werkstoffe bieten mit diesen optimal ausgewogenen Eigenschaften die Möglichkeit, auch dicke Bleche, zu deren Bearbeitung bisher Werkzeugstähle eingesetzt werden mussten, mit geringem Verschleiß zu stanzen beziehungsweise umzuformen. Ganz gemäß dem Motto "so zäh wie nötig, so hart wie möglich“, wie Marien Melchionda, Leitung Vertrieb International Segment Verschleißschutz und Halbzeuge bei Boehlerit, erläutert.