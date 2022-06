Brandschutzglas im Schleusenhaus

Alles andere als der Standard ist das "Sluishuis" (Schleusenhaus) aus der Feder der Architekten von BIG und Barcode Architects, das gerade in Amsterdam IJburg entsteht. Es wird Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen auf 46.500 Quadratmetern bieten. Einige der insgesamt 442 Wohnungen sind stark geneigt über dem Wasser positioniert. In einer Anspielung auf die traditionellen Innenhöfe der niederländischen städtischen Höfe hebt sich das "Schleusenhaus" nahe der Enneüs-Heerma-Brücke aus dem IJ-See. Am Wasser angehoben, sodass Boote in den Innenhof gelangen können, fällt das Gebäude zum Steigereiland Terrassen bildend in Stufen ab. Der Baukörper ist so gestaltet, dass die Wohnungen von besonders viel Tageslicht profitieren, der direkte Kontakt zur Natur bleibt erhalten, der See ist über den Innenhof, eine Promenade oder den öffentlich zugänglichen Stieg zur Spitze des Gebäudes zugänglich. Das ökologisch wertvolle Konzept spiegelt sich auch im energetischen Entwurf, der viele Technologien intelligent kombiniert, wie Dreifachverglasungen, Wärmerückgewinnung aus den Lüftungsanlagen, Fernwärme und Wärmepumpen für Warmwasser und Kühlung sowie Sonnenkollektoren.