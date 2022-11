Sven Gallmann, SHG Sachverständigenbüro Hochrhein: "Feuchtigkeit im Fensterfalz macht Probleme wie Schimmel und Eisbildung, schließlich Korrosion. Früher kam Feuchtigkeit meist von außen, heute sorgt der Überdruck in den modernen, hochdichten Gebäuden dafür, dass feuchte Luft bei geschlossenen Fenstern regelrecht in den Falz gedrückt wird. Wenn wir wenigstens einen größeren Teil der so in den Falz gelangten Feuchtigkeit mit einer diffusionsfähigen Mitteldichtung nach außen transportieren können, ist das bereits ein deutlicher Fortschritt. Allerdings werde ich nicht nachlassen darin, Hausbesitzer auf die Ursachen des Eintrags von Feuchtigkeit in den Falz und des Tauwasserausfalls in der Folge hinzuweisen. In hochdichten Neubauten brauchen wir Systeme, die den steigenden Druck im geschlossenen Gebäude kontinuierlich abbauen. Die alte Faustregel, dass bei einer Innenraumtemperatur von 22 Grad und einer Luftfeuchte bis 50 % keine Feuchtigkeit im Fensterfalz zu erwarten ist, stimmt nach meiner Beobachtung nur bis zu einer Außentemperatur von 0 Grad Celsius. Hinzu kommt, dass der Dampfdruck in dichten Häusern mit offenem Treppenhaus von Geschoss zu Geschoss zunimmt. In der Konsequenz finden wir Feuchtigkeit in der Fensterkonstruktion z. B. in Dachgeschossräumen an kalten Wintertagen, selbst wenn dort kaum Luftfeuchte entsteht."