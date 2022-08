Die Bedienung integriert sich in den natürlichen Bewegungsablauf: Nur circa eine Sekunde hält der Nutzer die Hand vor die Schaltfläche, und der Öffnungs- bzw. Schließbefehl wird aktiviert. Durch einen optischen Sensor wird die Näherung verlässlich per kabelloser Funkübertragung in einen Fahrbefehl umgesetzt. Der Schalter ist Smart-Home-fähig, und durch die Steuerungsintelligenz des Gruppensteuergerätes ist jede gewünschte Schließreihenfolge realisierbar. Die notwendige Programmierung der Wunschkonfiguration wird bereits im Werk im Gruppensteuergerät gespeichert. So kommt bei der Montage das Plug-und-Play-Prinzip zur Anwendung.