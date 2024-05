Die seit 65 Jahren bestehende Tischlerei Wallinger in St. Koloman im Tennengau mit zehn Mitarbeitenden sich über die Jahre einen hervorragenden Ruf in Sachen Restaurierung und Nachbau historischer Fenster, Türen und Böden erarbeitet. Zudem ist man im privaten Bereich im Möbelbau und im Segment Kastenfenster aktiv. "Seit 2013 sind wir für das Land Salzburg auf Burgen und Schlössern tätig. Neben der Burg Mauterndorf waren und sind wir auf der Festung Hohensalzburg im Einsatz, ebenso in vielen Kirchen. So haben wir u.a. das Chorgestühl im Stift St. Peter in der Salzburger Altstadt restauriert bzw. in Teilen neu hergestellt", erzählt Tischlermeister Georg Wallinger, der im Familienbetrieb für Produktion und Service verantwortlich ist. Sohn Georg Wallinger jun., ebenso Tischlermeister, hat 2016 die Geschäftsführung übernommen und ist auf Planung und Verkauf spezialisiert.