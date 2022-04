Neues solarbetriebenes Flachdachfenster

Das Fakro Flachdachfenster "DEF Solar" ermöglicht einen einfachen und vor allem kabellosen Einbau. Es kann überall und unabhängig von der Stromquelle installiert werden und eignet sich somit perfekt für Sanierung, Renovierung oder Fenstertausch. Gesteuert wird es mit dem Z-Wave SmartHome Funkstandard – per Fernbedienung, per Funk oder über Smartphone bzw. Tablet/Touchscreen. Dadurch eignet es sich für Bauprojekte, wo die Fenster außer Reichweite sind, beispielsweise bei Gebäuden mit hohen Raumhöhen. Bequem von der Couch wird das Fenster in die gewünschte Position gebracht. Über einen Z-Wave Adapter lassen sich Fenster und Zubehör auch in andere SmartHome-Systeme integrieren. Noch mehr Komfort erreicht man durch den standardmäßig integrierten Regensensor. Die energiesparende Vierfach-Isolierverglasung macht das Fenster noch ökonomischer: Der Wärmedurchgangskoeffizient für das Flachdachfenster "DEF DU8" beträgt wie in der elektrisch betriebenen Variante Uw=0,64 W/m2K und ist somit auch für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet. In der Standardausführung mit Dreifachverglasung erreicht es einen Uw-Wert von 0,7 W/m2K.