Smart Home-Technologien verbreiten sich zunehmend. Auch smarte Lösungen für den Sonnenschutz gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung. Gerade jetzt, im Herbst, bieten solche Systeme zahlreiche Vorteile. Die Tage können noch recht mild sein, während die Temperaturen in der Nacht bereits stark sinken. Smarte zeit- und sensorbasiert gesteuerte Rollläden, Raffstore und Markisen helfen dabei, das Raumklima optimal zu regulieren. Sie bewegen sich automatisch in die richtige Position und reduzieren so tagsüber die einfallende Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Überwärmung der Innenräume. Nach Sonnenuntergang schließen sie sich und halten die Kälte draußen, was besonders in den Übergangsmonaten von Bedeutung ist. Das bringt rund um die Uhr ein angenehmes Raumklima und trägt darüber hinaus zur Reduzierung der Heizkosten bei.

"Smarte Sonnenschutzsysteme sind nicht nur ein Komfortplus, sondern erhöhen auch wesentlich die Energieeffizienz eines Gebäudes", betont Fuad Salic, Sprecher des Bundesverbandes Sonnenschutztechnik. "Unsere Mitglieder sind auf solche zukunftssicheren Lösungen spezialisiert und bieten direkt oder über den Fachhandel eine fundierte Beratung, auf die sich die Konsument*innen verlassen können. Gemeinsam können wir so einiges in Sachen Klimaschutz bewegen." Darüber hinaus weist er auf die Einsparungen aufgrund geringerer Energiekosten hin.