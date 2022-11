Ublo-Lüftungsfenster: Rundum intelligent

Jederzeit frische Luft im Raum – ohne Fenster oder Türen öffnen zu müssen: Das ist die Idee hinter dem von den Designern Robert-Jan van Santen und Naree Kim entwickelten "Ublo"-Lüftungsfenster. Die ursprünglich in Hongkong und Südkorea entwickelte Lösung besteht vereinfacht ausgedrückt aus einem runden Polycarbonat-Modul mit einer Öffnung von 150 Millimetern. Dieses Element wird in der jeweils erforderlichen Anzahl direkt in entsprechend mit "Löchern" versehene Einfach-, Zweifach- oder Dreifach-Isolierglaseinheiten verbaut. Um Luftauftrieb und -zirkulation im Raum zu optimieren, kann die Positionierung der Lüftungsmodule je nach Anforderung sowohl im oberen wie auch im unteren Teil des Isolierglases erfolgen. So sorgt das Kreislaufsystem auf einfache Weise jederzeit für eine optimale Luftqualität.

Vor allem in Räumen, in denen Fenster nicht geöffnet werden können, wie zum Beispiel in Hochhäusern, hat sich das innovative Konzept bereits erfolgreich bewährt. Hier zeigt sich auch ein weiterer Vorteil: Durch die geringe Größe jeder Ublo-Öffnung lassen sich potenzielle Absturzgefahren vermeiden. Nutzer können auch in oberen Stockwerken ganz bequem lüften. Gleichzeitig minimiert das System vor allem in den unteren Etagen die Gefahr von Einbrüchen.