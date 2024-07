Bild oben: Effizienz und Präzision: Industrieroboter haben das Potenzial, die Tischlerei zu revolutionieren.

Ein Roboter in einer Tischlerei? Für Martin Decker einst nur schwer vorstellbar. „Aber ich muss zugeben, dass sich dadurch einige Türen geöffnet haben“, so der Tischler aus Itter in Tirol. Vor rund sieben Jahren ließ ein Projekt für einen Architekten in England die alte CNC-Fräse an ihre Grenzen stoßen. „Es ging um eine große schaukelnde Bank, in die eine Sitzfläche gefräst werden sollte. Doch die Bearbeitungshöhe der Fünf-Achs-CNC-Fräse war zu klein“, erklärt Decker, der mit seinem 42-köpfigen Team seit rund vier Jahrzehnten international tätig ist.

Auf der Suche nach einer Lösung für sein Problem stieß Decker eher zufällig auf die Robotertechnologie. „In Tirol fanden wir einen Lieferanten, der Roboter von Kuka im Angebot hatte”, so der Firmeninhaber. Mit dem Einsatz des robotischen Mitarbeiters konnte das Unternehmen sein Leistungsspektrum erweitern. „Plötzlich waren wir in der Lage, komplexe Teile für monumentale Baumhäuser zu fertigen, ebenso wie elliptische Treppenwangen oder spezielle Freiformen”, erklärt der Projektleiter.