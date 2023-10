Brikettierung

Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So lautet ein altes Sprichwort, das sich aus dem Tischleralltag in viele Bereiche des menschlichen Alltages hinein interpretieren lässt. Späne fallen in der Tischlerei oft in Massen und nicht nur durch Hobeln an. Auch Tätigkeiten wie das Fräsen oder Sägen sorgen für volle Spänebunker. Hinzu kommen Stäube vom Schleifen unterschiedlichster Materialien. Dabei sind die jeweils anfallenden Volumina im Betrieb so unterschiedlich wie die umgesetzten Projekte. Sind es beim Fenster- oder Treppenbau hauptsächlich Späne aus Massivholz, fallen beim Möbel-, Messe- und Ladenbau Späne und Stäube von der Verarbeitung unterschiedlichster Plattenmaterialien an. So enstehen mitunter ganz unterschiedliche Spanvolumen und Zusammensetzungen.

Unterschiedliches Volumen

Hartholzspäne haben andere Eigenschaften als die Späne von weicheren Holzarten. Sägespäne vom Massivholzzuschnitt in Faserrichtung unterscheiden sich von jenen, die beim Zuschnitt eines Plattenwerkstoffes anfallen. Und was passiert mit den Abfällen, die im Hacker landen? Auch sie landen letztlich in einem Spänesilo. Nicht nur das Material und die verarbeiteten Materialvolumen, auch die eingesetzten Maschinen und Werkzeuge beeinflussen die Zusammensetzung dessen, was später im Depot landet. So werden unter anderem die anfallenden Volumina maßgeblich beeinflusst. Daher ist es gerade für Betriebe, die flexibel die große Bandbreite des Tischlerhandwerks abdecken, oft nur schwer abzuschätzen, wie weit die vorhandenen Lagerkapazitäten ausreichen. Aber auch kleinere Tischlereien, die vorrangig im Privatkundensektor arbeiten und in der Werkstatt mobile Entstauber einsetzen, suchen oft nach Lösungen für die im Tagesgeschäft anfallenden Späne und Stäube. Leider müssen diese allzu oft kostenpflichtig entsorgt werden.

Vorsicht bei der Lagerung

Werden Späne und Stäube in größeren Mengen abgesaugt und in größeren Mengen gelagert, können daraus durchaus Gefahren entstehen. Daher gilt es, eine Vielzahl an Vorschriften zum Beispiel bei der Planung, dem Bau und Betrieb eines Spänesilos zu beachten und einzuhalten – denn es geht um die allgemeine Sicherheit im Betrieb. Unter anderem betroffen sind der Gesundheitsschutz, der Unfallschutz, der Explosionsschutz, der Brandschutz und der Umweltschutz. Auch ein Löschwasseran-schluss muss vorhanden sein. Dies sollte in die Planung eines Spänesilos mit einfließen.