CO₂-Reduktion

In den nächsten Jahren wird sich viel „grünes“ Metall in den edlen Sportwagen des deutschen Herstellers Porsche finden. Damit arbeite man auf eine bilanziell CO₂-neutrale Wertschöpfungskette seiner Fahrzeuge im Jahr 2030 hin, sagt Barbara Frenkel: „ Die beiden Werkstoffe Stahl und Aluminium spielen eine Schlüsselrolle in unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“ Mit dem Stahl von H2 Green Steel und dem Aluminium von Norsk Hydro streben wir an, die durch diese beiden wichtigen Werkstoffe verursachten CO₂-Emissionen erheblich zu verringern“, erklärt Barbara Frenkel, Mitglied des Mitglied des Vorstandes für Beschaffung bei der Porsche AG. Das junge Unternehmen H2 Green Steel plant ab Ende 2025 in Boden (Schweden) Stahl mit erneuerbarer Energie zu produzieren. H2 Green Steel wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, die Dekarbonisierung der Stahlindustrie mit grünem Wasserstoff zu beschleunigen. Gründer und größter Anteilseigner von H2 Green Steel ist die Vargas Holding, die auch Mitgründer und einer der größten Anteilseigner des schwedischen Batterieherstellers Northvolt ist. Der Hauptsitz von H2 Green Steel befindet sich in Stockholm, Schweden. Das erste Werk für grünen Stahl wird derzeit in Boden, Nordschweden, errichtet.

Ab 2026 sollen Porsche und direkte Porsche-Lieferanten von Produktionsmaterial mit dem CO₂-emissionsarmen Stahl beliefert werden. Das Material soll über einen der niedrigsten CO₂-Fußabdrücke auf dem Markt verfügen. Dabei setzt H2 Green Steel auf ein zukunftsweisendes Herstellungsverfahren mit Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energien. Die Erzeugung des Stahls ist somit nahezu CO₂-frei. Laut H2 Green Steel fallen dadurch bis zu 95 Prozent weniger CO₂-Emissionen an als bei der herkömmlichen Stahlerzeugung mit Kokskohle. Bis zu 35.000 Tonnen des CO₂-ärmer produzierten Stahls aus Schweden sollen pro Jahr für die Serienproduktion der Porsche-Fahrzeuge genutzt werden. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wurden 220.000 Tonnen Stahl in Porsche-Fahrzeugen verbaut.