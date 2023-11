Digitale Schweißtechnik

Intelligent Schweißen

Lorch präsentiert die neue Inverterplattform iQS. Herzstück ist die Smart Process Control Engine (SPC). Die von Lorch entwickelte High-End-Technologie ermöglicht es, Schweißprozesse noch schneller zu entwickeln und auf die Anlage zu übertragen. Die neue RCS-Technologie (Rapid Current Shutdown) sorgt für ein sehr sauber ablaufendes Kurzlichtbogen-Verfahren mit wenig Spritzern und einer hohen Schweißnahtqualität. Das Schweißbad lässt sich besser kontrollieren, so können auch dünne Bleche unter drei Millimeter besser verschweißt werden. Für die iQS-Serie wurde ein neuer Inverter entwickelt. Damit laufen die Prozesse noch stabiler und ruhiger. Der Anwender kann die Parameter stufenlos einstellen und den besten Arbeitspunkt auswählen. Das verbessert die Qualität der Schweißnaht und minimiert die Nacharbeit.

Die iQS-Serie ist für das industrielle Handschweißen gedacht, eignet sich aber aufgrund der hohen Leistung auch für die Roboteranbindung. Damit lassen sich Schweißergebnisse noch weiter optimieren.

Ein Highlight der neuen Geräteplattform ist auch die erweiterte Vernetzung. Neue Schweißprozesse oder Testversionen von Kennlinien sind schnell und einfach – auch im aktiven Fertigungsprozess – über Ethernet oder WLAN aufgespielt. Schweißdaten wie Einschaltdauer, Schweißzeit und Schweißparameter können direkt ausgelesen und ausgewertet werden. Dadurch wird auch das Service der Maschinen einfacher. Mit der Anbindung an Lorch Connect steht der Digitalisierung und Transparenz in der Fertigung nichts mehr im Wege.

Die Bedienung der iQS ist sehr komfortabel: Der Schweißer kann zwischen einer hochwertigen Touch- und Dreh/Drücksteller-Bedienung frei wählen. Beides auch mit Schweißerhandschuhen steuerbar. Je nach Schweißsituation, Qualifikation des Anwenders oder persönlichen Vorlieben kann das Menü individuell angepasst werden. Auf eine Vielzahl an Untermenüs wurde verzichtet und zur leichten Wiedererkennung die Symbolik bereits bekannter Piktogramme übernommen. Für unterschiedliche Einstellungen können Erklärungstexte eingeblendet werden, die der Schweißperson die Durchführung der Schweißaufgabe vereinfachen. Ein 7-Zoll großes TFT-Display sorgt für gute Lesbarkeit, auch aus größerer Distanz behält man damit stets den Überblick über alle wichtigen Parameter. Die Bedienung wird zusätzlich durch einen Brenner, der über ein Display verfügt, vereinfacht. So können alle präferierten Einstellungen auch direkt am Brenner angepasst werden. Für Lorch ist damit das Smart Cockpit und der LMS-IQ Brenner eine gute Kombination für intuitives und schnelles Bedienen. //