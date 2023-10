Es war einmal eine Zeit, in der Restholz als „Abfall“ betrachtet wurde. Doch diese Zeiten sind vorüber. Als Oberösterreichs wahrscheinlich erstes Brettsperrholzwerk hat LOC Holz in Arbing nicht nur den Anspruch, hochwertige BSP-Elemente zu produzieren. Besonders die Premium-Va­riante „Supreme“ sticht hier heraus – ein Produkt, das „astrein“ und „komplett gleichmäßig“ ist. Aber das Unternehmen geht noch weiter. Es schlägt eine Brücke zwischen Produktions-Exzellenz und Ökologie.

LOC Holz verarbeitet ausschließlich „heimisches Nadelholz aus nachhaltiger und zertifizierter Forstwirtschaft“. Das bedeutet nicht nur den Einsatz von regionalen Ressourcen, sondern auch einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihnen. Doch was passiert mit dem Holz, das nicht in die edlen BSP-Elemente eingearbeitet wird? Genau hier setzt die Innovation an.