Flexible Verarbeitung

Der Roboter kann auf bis zu drei Doppel-Euro-Paletten chaotisch stapeln oder in Verkettung eingesetzt werden. „Robot.work“ erlaubt den Wechsel von automatisierter zu manueller Bearbeitung, wenn z. B. Sondermaterial bearbeitet werden muss. Die Beschickung erfordert keine fest eingebauten Vorrichtungen am Boden, so bleibt der Raum um die Säge schwellenfrei. Tischler*innen, bei denen bereits eine Plattenaufteilsäge in der Werkstatt steht, können damit den Handlingroboter recht flott in den Zuschnittbereich „integrieren“.