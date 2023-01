Oben und unten

Während der Leim für den Auftrag auf großen Flächen durch einen Leimtrichter von oben auf die Dosierwalze fließt, befindet sich dieser für den Leimauftrag auf Schmalflächen unterhalb in einem Becken. Bei beiden Systemen wird der Leim über Dosierwalzen auf die Auftragswalzen aufgetragen, welche wiederum den Leim gleichmäßig auf den Oberflächen verteilen. Damit beim Leimauftrag von oben präzise und dosiert gearbeitet werden kann, ist ein Kunststoffbügel so montiert, dass die Leimzufuhr durch Umlegen des Bügels verschlossen und wieder geöffnet werden kann. Für kleinere Arbeitspausen ist ein Halter erhältlich, der das Gerät quasi schwebend hält, ohne dass Leim auslaufen kann. Stehen größere Arbeitspausen an, ist es ratsam, das Gerät sorgfältig zu reinigen. Das für den Leimauftrag von Schmalflächen angebotene Gerät kann nach dem Reinigen der Auftragswalze dicht verschlossen werden, sodass sich der Reinigungsaufwand in Grenzen hält. Stehen jedoch längere Arbeitspausen von mehreren Tagen oder sogar Wochen an, sollte auch hier sorgfältig gereinigt werden.