Ein weiterer renommierter Mineralwerkstoff ist Marlan. Dieser wird in den Niederlanden von der Marlan B.V. hergestellt. Ein besonderes Merkmal ist der Polyesterharz-Anteil, der den Produkten eine hohe Festigkeit und überaus chemikalienresistente, lebensmittel­echte Oberflächen verleiht. Die Platten sind in den Ausführungen 6 mm, 12 mm und 24 mm erhältlich. Der Anwendungsbereich von Marlan umfasst Duschtassen aus Vollmaterial sowie Waschtische. Trägermaterial wird daher nicht benötigt, was bedeutet, dass die Möbelwaschtische rundherum wasserfest sind. Das Plattenmaß von 367 x 125 cm erlaubt außerdem die Fertigung von größeren Teilen wie Kücheninseln ohne Klebefuge. Bei Marlan sind auch Formteile, also Becken, in Farben (uni und granit) verfügbar, diese werden ebenso wie die Platten gegossen und sind damit äußerst langlebig. Aufgrund der Robustheit und Chemikalienfestigkeit ist der Werkstoff besonders gut für den öffentlichen Bereich (Reihenwaschtische) geeignet. Und diese Eigenschaften sind genauso für Kunden im Privathaushalt (Möbelwaschtische, Duschtassen) geeignet. Der „Heiße-Pfannen- Test“ ergab, dass Pfannen bis zu einer Temperatur von 180 Grad Celsius auf den Küchenarbeitsplatten ohne erkennbare Effekte abgestellt werden können. Die Farbpalette fällt auch bei Marlan vielfältig aus. Von Blossom White bis Vesuvius Black, einem Vulkanstein ähnelnden Schwarz, gibt es eine große Auswahl. Weiß in allen möglichen Schattierungen hat sich in der vergangenen Jahren durchgesetzt.

Spülen aus Bayern, Labor­einrichtungen aus Südkorea

Auf Spülen spezialisiert ist die Schock GmbH aus Regen in Niederbayern. Das Unternehmen ist der Erfinder der Granitspüle aus Quarzkomposit-Verbundwerkstoff. Aus einer Dispersion von bis zu 80 % reinstem Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit, gebunden mit Acryl wurde in den 1980er-Jahren das Material Cristalite patentiert. Die geschlossene Oberfläche zeichnet sich durch ihre steinerne Struktur aus und erinnert so an den Hauptbestandteil Quarz. Das Material überzeugt durch Langlebigkeit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit, Lebensmittelechtheit, Farbresistenz, Langlebigkeit und Hitzebeständigkeit. Schock entwickelt das Material Cristalite konstant weiter und möchte dadurch Innovationstreiber bleiben. Gefertigt werden die Spülen bis heute regional im Bayerischen Wald in ressourcenbewusster Herstellung und unter Nutzung von natürlichem Quarzsand auch aus Bayern. Spülen sind für Schrankbreiten von 40, 45, 50, 60 bis 90 cm in verschiedenen Farben und Formen vom Einbecken-Modell bis zur Eckspüle erhältlich und bieten so vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Küche. Aktuell im Trend liegt Schwarzmatt, weshalb sich Cristalite-Spülen in dem Farbton Nero besonderer Beliebtheit erfreuen. Sie können zudem mit farblich passenden Armaturen ergänzt werden. Und wer Fan von härterer Gitarrenmusik ist, ist bei Schock ebenfalls richtig, denn als Werbetestimonial für Spülen und Armaturen dient der „Godfather of Punk“, Iggy Pop.

Der Generalimport des Mineralwerkstoffs Staron erfolgt in Österreich über Polydecor. Lotte Advanced Materials aus Südkorea brachte das Material Anfang der 1990er-Jahre auf den Markt. Staron besteht zu zwei Dritteln aus Bauxit (Aluminiumtrihydrat ATH) und aus einem Drittel Acryl. Die Anwendungsbereiche reichen bei diesem Mineralwerkstoff von Arbeitsplatten über Wand- und Säulenverkleidungen bis zum Gesundheitsbereich. So setzt beispielsweise der Kompletteinrichter Scheschny aus Wien auf Empfangspulte in Praxen oder auch als Laboreinrichtung auf die in den Breiten 6 mm und 12,3 mm erhältlichen Platten von Staron, da das Material unempfindlich gegenüber Chemikalien ist und die fugenlose Verarbeitung eine perfekt hygienische Arbeitsumgebung ermöglicht. Da die Chemikalienbelastung speziell in Laboren sehr hoch ist, gehört ein regelmäßiges Reinigen des Materials dazu. Durch Abschleifen kann außerdem nach vielen Jahren der Verwendung wieder ein Zustand hergestellt werden, der wie neu wirkt. Ein weiteres positives Merkmal von Staron ist die hohe UV-Beständigkeit, was problemlos Einsätze im Außenbereich erlaubt.