Die F&E der FH OÖ arbeitet jährlich an über 500 Forschungsprojekten in verschiedenen Bereichen und Dimensionen. Die Entwicklung digitaler Lösungen gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Bereits 42 Prozent der laufenden F&E-Projekte treiben Aspekte der Digitalisierung voran. Für Interessierte und Nachwuchsforscher*innen wird am Campus Hagenberg auch der Bachelorstudiengang „Artificial Intelligence Solutions“ (AIS) mit Fokus auf die praktische Anwendung von KI-Technologien angeboten.