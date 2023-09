Photovoltaik

Wie schnell lässt sich ein PV-Projekt für Privatkunden aktuell umsetzen?

Bernhard Bauer: Hierzu müssen wir verschiedene Punkte unterscheiden. Wesentliche Zeitfaktoren liegen in der Antragstellung bis zur Bewilligung, aber auch im Netzzugang an sich. Dazu kommen Wartezeiten auf ausgebildete Fachkräfte, die diese Anlagen fachgerecht montieren und in Betrieb nehmen können. Nicht zu vergessen, auch das Wetter spielt hier eine große Rolle, da die Montage meist auf Dächern erfolgt und somit von der Wetterlage abhängig ist. Für die Planung und fachgerechte Auslegung solcher Anlagen sind wir bei SHT Haustechnik GmbH optimal aufgestellt und somit bei wenigen Tagen.

Gibt es Themen, die Ihnen über die bisherigen Fragen hinaus am Herzen liegen?

Martin Haas: Kompetenz in der gesamten Welt der Haustechnik umfasst bei uns in der SHT auch PV und viele andere alternative Energielösungen. Wir bieten unseren Partnern neben einer fachgerechten Auslegung und Planung auch die Schnittstelle zu weiteren Systemen, die mit der Photovoltaikanlage gezielt kommunizieren, sowie beispielsweise Wärmepumpen, Regelungen, aber auch Wärmeabgabesysteme wie Niedertemperaturheizkörper, Flächenheizungen/Kühlungen etc. alles aus einer Hand. Dazu kommt eine hohe Verfügbarkeit bei vielen Produkten durch die erweiterten Lagerflächen im Hauptlager Wels und eine schnelle Zustellung über die hausinterne Logistik. Im Auftrag des Installateurs können wir auch in einem gewissen Rahmen mit Montageleistungen durch die hauseigene Bad-und-Energie-Serviceabteilung unterstützen. //