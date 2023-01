Lehrausbildung Spannendes Projekt

duale Ausbildung Von: Redaktion Tischler Journal

Die 24 Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrganges im Lehrberuf Tischlerei an der Fachberufsschule 1 in Klagenfurt fertigen in Zusammenarbeit mit der Firma Blum ein besonderes Projekt.