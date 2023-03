Beim Kick-Off Anfang Februar mit einer Tagestour zu den teilnehmenden Tischlereibetrieben konnten die zehn Teilnehmenden Materialien sichten, auswählen und Fertigungsmöglichkeiten ausloten. Bereits Ende Februar wurde mit ersten Ideen bei der Tischlerei Messner in Lang in den zweittägigen Workshop des Wood Craft Camps gestartet. Dabei beschäftigten sich die Designer*innen gemeinsam mit den fünf Tischler*innen intensiv mit den Möglichkeiten der Fertigung, des Materials und der Markttauglichkeit. Durch das gemeinsame Diskutieren, Schneiden, Schleifen, Fräsen, Verkleben und Verkabeln entstand eine große Bandbreite an ersten Prototypen vom klassischen Home Accessoire, über Möbel aus Reststoffen hin bis zum experimentellen Fashionansatz. Die Ergebnisse werden vom 6. bis 27. Mai 2023 im Rahmen einer Ausstellung im Designforum Steiermark in Graz der Öffentlichkeit präsentiert.