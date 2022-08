Gut Ding braucht Weile

Neben der Fertigung von Betten, Schränken und Tischen setzt sich Mohr bereits seit über zwanzig Jahren mit der Produktion von Stühlen auseinander. Bei der Entwicklung jener Möbel sei immer wieder ein langer Atem gefragt: "Manchmal kommt es vor, dass man ein sehr schönes Möbel entwickelt, sich aber nicht gleich ein Kunde dafür findet. Da braucht man dann einfach etwas Geduld.“ Ähnlich trug es sich zu, als Pedevilla Architekten aus Bruneck in Südtirol an ihn herantraten, um ihn mit der Entwicklung von Kinderstühlen für das Bildungszentrum Frastanz-Hofen nahe Feldkirch zu beauftragen. "Als ich die Wünsche des Kunden hörte, erinnerte ich mich an einen Entwurf für einen Stuhl, den ich schon länger in der Schublade liegen hatte. Es war ein schlichter Holzstuhl in einem zeitlosen Design – ich habe diesen dann den Architekten und den Lehrenden des Bildungszentrums gezeigt und dabei sehr viel Zustimmung erhalten.“