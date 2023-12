Wahre Haarkünstler

Pinsel sind ein gefragtes Werkzeug - am Bau, in der Kunst und auch in der Kosmetik. In allen drei Bereichen zählt Präzision. Neben den industriell hergestellten Produkten sind es deshalb vor allem die handgemachten Pinsel, hergestellt von ausgebildeten Pinselmacher*innen, die gerade bei besonders anspruchsvollen Projekten zum Einsatz kommen. So besitzen Künstlerpinsel unterschiedliche Eigenschaften und jede Pinselform entspricht einer besonderen Maltechnik. Aquarellpinsel zum Beispiel sind kurzstielig und haben einen vollen Haarkörper, der sich zu einer kräftigen und feinen Spitze verjüngt und viel Wasser aufnehmen kann. Acrylpinsel wiederum sind langstielig, flach oder rund und müssen eine hohe Elastizität, gute Formhaltung und ausgezeichnete Strapazierfähigkeit anbieten, da Acrylfarben schnell trocknen. Daneben gibt es noch viele weitere Pinsel: flache, runde oder auch Exemplare mit einer sogenannten "Katzenzungenfaçon", die die Eigenschaften und Vorteile eines flachen und runden Pinsels vereinen.

Auf Form und Grösse kommt es an

Je nach Größe des Pinsels wird eine passende Menge auf die richtige Länge zugeschnittene Synthetik- oder Tierhaare beziehungsweise -borsten herangezogen, um diese dann in einen passenden, am Boden verschlossenen Metallzylinder einzuführen, der so lange aufgeklopft, bis alle Haare beziehungsweise Fasern den Boden berühren. Das Büschel wird wieder entnommen und in eine Fadenschlinge eingeführt und zwischen den Fingern gedreht. Dadurch wird erreicht, dass sich das Büschel zu einer Spitze formt. Mit einer weiteren Fadenschlinge umwickelt und anschließend eingeführt in eine Zwinge – eine oft zylinderförmige oder konische Metallhülse – wird das Büschel am Pinsel befestigt.

Fest miteinander verbunden

Das Büschel wird mit einem zweikomponentigen Polyurethan-Klebstoff im Inneren der Zwinge mit dieser zusammengeklebt. Danach wird die Zwinge auf den Stiel aufgeschoben und gegebenenfalls mit diesem verpresst. Der Fächerpinsel hingegen erhält seine besondere Form mit dem letzten Handgriff: Mit der Zange wird die Zwinge vorne flach gedrückt. Die händische Herstellung von Pinsel ein hohes Maß an Erfahrung voraussetzt. Aus diesem Grund gilt die Handfertigung immer noch als Qualitätsmerkmal. Denn die Pinsel können so – bei laufender Qualitätskontrolle – sorgfältiger produziert, kleine Fehler können leicht korrigiert werden.

www.klebstoffe.com