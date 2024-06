In den rund sechs Jahrzehnten seit der Markteinführung sind die „Fuso Canter“ zu einem wichtigen Bestandteil der Welt der Leicht-LKW geworden. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, vor allem aber sind die Kleinlaster gerade in beengten Situationen ein nützlicher Transporthelfer, egal ob es um die Lieferung von Lebensmitteln, die Versorgung von Baustellen mit Materialien oder die Paketzustellung geht. Dementsprechend beliebt sei der Canter daher überall dort, wo enge Gassen das Stadtbild dominieren, also beispielsweise in Italien, Frankreich, Spanien oder eben auch Österreich.

Schon seit geraumer Zeit setzt Fuso, die japanische Tochtergesellschaft von Daimler Truck, dabei auch stark auf das Thema Nachhaltigkeit, 2017 stieg das Unternehmen mit der Einführung des „eCanter“ in das Segment der Elektro-Lkw ein und arbeitet seither konsequent an der Umsetzung nachhaltiger Transportlösungen.