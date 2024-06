Das deutsche Bauunternehmen Goldbeck nutzt das digitale Know-how von Digando. Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bielefeld beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter*innen an mehr als 100 Standorten in Europa und realisiert rund 500 Projekte pro Jahr. Dazu mietet man extern Baumaschinen an. Um die Effizienz bei tausenden Mietvorgängen zu erhöhen, hat Goldbeck nun eine strategische Partnerschaft mit Digando abgeschlossen. Digando betreibt eine Online-Plattform für das Mieten und Vermieten von professionellen Baumaschinen.

Auf Basis der Softwaretechnologie von Digando plant Goldbeck, einen unternehmensinternen Marktplatz zu entwickeln. Mit diesem Innovationsprozess sollen zahlreiche Mietvorgänge strukturiert und standardisiert werden. Die Anbindung der Lieferanten-Mietparks an den Goldbeck-internen Marktplatz erfolgt über intelligente Schnittstellen. Diese liefern alle relevanten Informationen zu den Mietobjekten – und das in Echtzeit, so die beiden Unternehmen in einer Aussendung.

„Damit geschieht die Suche nach geeigneten Mietobjekten, wie Hebebühnen oder Baustellencontainern, in nur wenigen Sekunden. Für Vermieter und Mieter entfallen die Anfragen per E-Mail oder Telefon zu Verfügbarkeiten oder Preisen“, heißt es weiter. Die Standardisierung garantiere, „dass stets alle Buchungsinformationen übermittelt werden. Alle Informationen stehen Bauleitern und Vermietern rund um die Uhr zur Verfügung. Die hauseigene Digitalplattform entlastet so die Projektverantwortlichen bei der Beschaffung und steigert die Effizienz am Bau.“