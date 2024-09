Sie machen die Arbeit in jeder Tischlerei schneller, effizienter und auch sicherer: Die Rede ist von Cobots, also kollaborativen Robotern. Noch dazu ist ihr Einsatzbereich vielfältig: Von Materialtransport über Bearbeitungsprozesse bis hin zu Montagearbeiten und Qualitätskontrolle. Was im ersten Moment nach einer sicheren und erfolgsversprechenden Investition für die weitere Digitalisierung eines Tischlereibetriebs klingt, birgt natürlich auch Risken. Wie funktioniert die Integration eines Cobots in bereits bestehende Produktionslinien und Arbeitsabläufe? Ist der Cobot kompatibel mit den vorhandenen Systemen? Wie kommen die Mitarbeiter mit dem neuen „Kollegen“ zurecht? Je nach Modell und Leistungsumfang beträgt die Investition immerhin bis zu 70.000 Euro und mehr – also kein Betrag, der leichtfertig ausgegeben wird.

Testen ohne Investment

Um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Weg in die Digitalisierung zu erleichtern, wurde das Förderprogramm „Test Before Invest“ ins Leben gerufen. Dabei können KMU individuelle Forschungs-, Entwicklungs- und Implementierungsfragen mit Unterstützung von Expert*innen bearbeiten und im Unternehmen realisieren, ohne gleich Geld investieren zu müssen. Die Unternehmen können auf die Infrastruktur, das Knowhow und die Beratung des gesamten Edih-Innovative-Konsortiums zurückgreifen. Der Name steht für „Austrias European Digital Innovation Hub for Agriculture, Timber and Energy“ und unterstützt die Digitale Transformation von KMU in der Landwirtschaft sowie im Holz- und Energiesektor.

Vom 3D-Drucker bis zur KI-Möbelplanung

„Die digitalen Technologien können dabei direkt im Betrieb oder in der Digitalwerkstatt „baukasten“ getestet und genutzt werden“, erklärt Stephan Hölzl, Projektmanager im Building Innovation Cluster der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria.