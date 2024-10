AGC Glass Europe kooperiert mit Eastman

"Saflex LiteCarbon Clear" ist eine 0,76 mm dicke PVB-Folie mit einem reduzierten Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) von 2,4 kg CO 2 eq/m². AGCs "Low-Carbon Glas" weist laut Hersteller ebenfalls ein verringertes Treibhausgaspotenzial von 5,5 kg CO 2 eq/m² für 4 Millimeter dickes Floatglas auf.

Die Kombination der beiden Produkte soll Fensterherstellern nun "eine nachhaltige und effektive Lösung bieten, um ihre Auswirkungen auf den Klimawandel zu minimieren und gleichzeitig hohe Leistungs- und Sicherheitsstandards aufrecht zu erhalten", so das Management von AGC Glass Europe. Produkte mit kleinerem CO 2 -Footprint unterstützen das nachhaltige Bauen und bei Gebäudezertifizierungen nach DGNB, LEED und BREEAM. Gleichzeitig helfen sie der Industrie bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

(bt)