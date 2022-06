Brandschutzgläser im Langzeittest

Richtige Glas- und Systemauswahl

Die Produktvielfalt im Bereich Brandschutz wird in den letzten Jahren immer größer und unübersichtlicher. Was sollten Architekt*innen, Planer*innen und Verarbeiter*innen beachten? Schließlich ist die richtige Glas- und Systemauswahl mehr denn je ein entscheidender Faktor für die Sicherheit im Gebäude.

Am Anfang aller Überlegungen steht die im Rahmen eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts festgelegte und seitens der Baubehörde geforderte Feuerwiderstandsklasse. Die im Einzelfall festgelegten Feuerwiderstandsklassen sind davon abhängig, welche Funktion das System im Brandfall zu erfüllen hat, für welche Einbausituation es im Gebäude vorgesehen ist, um welchen Gebäudetyp es sich handelt und von welchen potentiellen Gefährdungen für Personen und Sachwerte auszugehen ist. Flucht- und Rettungswege beispielsweise müssen mit Systemen ausgestattet werden, die im Brandfall nicht nur raumabschließende Wirkung haben (E-Anforderung, "Raumabschluss") sondern zugleich Schutz vor dem Durchgang von Hitzestrahlung bieten (I-Anforderung, "Wärmedämmung"). Gängig sind in solchen Situationen Tür- und Trennwandwandkonstruktion der Klassen EI 30 und EI 90. In Österreich dürfen seit einigen Jahren in allen Bundesländern grundsätzlich nur noch Systeme zum Einsatz gelangen, die europäisch nach ÖNorm EN 1364-1 geprüft wurden und die entsprechenden Leistungskriterien erfüllen.

Die Verglasungsrichtlinien des Glasherstellers und die Zulassung des Systemgebers (Herstellers) sind für den verarbeitenden Betrieb die verbindliche technische Grundlage, um das jeweilige System bestimmungsgemäß zu bauen und zu montieren. Abweichungen von den geprüften und zugelassenen Bauformen sind grundsätzlich unzulässig, da sie im Brandfall die Schutzfunktion des Systems gefährden können. Als System wird dabei stets die Einheit von Glas und Rahmenkonstruktion einschließlich aller Beschläge und Montageteile verstanden. Renommierte, lange Jahre auf dem Markt tätige Glas- und Systemhersteller berücksichtigen bei ihren zulässigen Systemausführungen immer auch die Vielfalt an Ausführungen und Verglasungsvarianten, so dass mit ihren Systemen vielfältige Bauformen erstellt werden können und auch Zusatzfunktionen umfassend Berücksichtigung finden.