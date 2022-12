"Zum Jahresende gehen wir einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität und führen unser CO 2 -reduziertes Floatglas ,Low-Carbon Planibel Clearlite‘ in den Markt ein. Die Glasprodukte dieser Serie erzeugen von der Gewinnung ihrer Rohstoffe bis zur Installation in Gebäude über 40 Prozent weniger CO 2 als unser Standard-Floatglas", freut sich Davide Cappellino, Geschäftsführer der AGC Architectural Glass Europe & Americas Company, im Dezember 2022 verkünden zu dürfen.

Die deutliche Minderung der CO 2 -Emissionen wurde durch eine Optimierung aller Prozesse der Wertschöpfungskette erreicht. Diese umfasst neben den direkten CO 2 -Emissionen aus der Schmelze und den Fertigungsprozessen auch die Verringerung indirekter Emissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessen.

Sie besteht aus sechs Kernbereichen:

1. nachhaltigere Rohstoffgewinnung

2. Einsatz hocheffizienter Schmelzöfen

3. Erhöhung des Scherbenanteils im Gemenge (Recyclingquote)

4. verstärkter Einsatz erneuerbarer Energie

5. optimierte Logistik zwischen den Standorten zur Weiterbearbeitung (Laminierung, Veredelung)

6. optimierte Transportwege der Endprodukte