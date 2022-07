Positives Feedback, erste Projekte

Die Resonanz am Markt auf das neue Produkt sei ausgesprochen positiv, so Saint Gobain. Beispielsweise haben sich bereits drei große Immobilienunternehmen entschieden, das Sonnenschutzglas "Cool-Lite Xtreme" mit niedrigem CO 2 -Gehalt in ihren Projekten zu verwenden. Bouygues Immobilier wird es beim Bürogebäude Kalifornia in Hauts de Seine (Frankreich) einsetzen, Icade Santé bei der Polyclinique du Parc der Elsan-Gruppe in Caen (Calvados, Frankreich) und Nexity beim Sanierungsprojekt Carré Invalides (Paris, Frankreich) – drei aus ökologischer Sicht sehr ehrgeizige Projekte.

Für Saint-Gobain ist diese Produktentwicklung ein erster Schritt zu einem umfangreichen Portfolio an CO 2 -reduzierten Gläsern, so der Hersteller.

(bt)

Weitere Informationen: saint-gobain-glass.com