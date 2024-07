Amsterdam zählt fast 9.800 nationale und städtische Denkmäler. Das Stadtzentrum mit dem weltberühmten Grachtengürtel und den typischen Giebelhäusern steht seit 1999 sogar als Ganzes unter Denkmalschutz und ist seit 2010 Unesco Weltkulturerbe. Auch das Backsteinhaus mit Halsgiebel und Mittelrisalit an der Leidsegracht 14 reiht sich in das Häuserensemble im Stil des holländischen Klassizismus ein. Dass sich hinter der eher strengen Fassade des 2021 von Niels Zandbergen eröffneten "The Noblemen" eines der aufsehenerregendsten Luxus-Boutiquehotels der Stadt verbirgt, bleibt auf den ersten Blick verborgen.

Der Name und das gestalterische Konzept des "The Noblemen" gehen auf berühmte Amsterdamer Persönlichkeiten, die in der Gegend um die Leidsegracht gelebt oder gewirkt haben, zurück. Jedes der 13 Zimmer ist einem von ihnen gewidmet und wurde unter der kreativen Führung des Designers Stef van der Bijl mit ausgesuchten Antiquitäten und fast musealen Anspielungen auf den jeweiligen "Nobleman" gestaltet. Im Rembrandt van Rjin Raum taucht man nicht nur in die Historie des berühmten Malers ein, sondern auch in stilvollen Luxus – inklusive freistehender Kupferbadewanne. In einer Ecke ist ein kleines Malerstudio aufgebaut, eine Vitrine zeugt von seiner Sammelleidenschaft, die ihn am Ende ruinieren sollte.

Damals wie heute waren die Bauplätze an den Grachten begehrt und teuer, daher wurden Steuern für die Gebäudebreite entrichtet. Also baute man die schmal, hoch und lang. Nach hinten schlossen sich meist ein Treppenhaus, ein Hinterhaus und ein kleiner Garten an.