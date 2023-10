Bunte Lösungen für alle Anforderungen

Unternehmen wie Glas Wiesbauer nutzen diese fortschrittlichen Drucktechniken, um maßgeschneiderte Lösungen für Kund*innen in verschiedenen Bereichen anzubieten. Von der individuellen Gestaltung von Glaswänden und -türen bis zur kreativen Verwendung von Glas in der Architektur werden bedruckte Gläser immer mehr nachgefragt. Die hohe Qualität und Präzision der Drucktechnologien ermöglichen beeindruckende Ergebnisse.

Im Jahr 2014 war die Nachfrage, vor allem aus der Möbelbranche, so groß, dass im oberösterreichischen Familienunternehmen der erste UV-Drucker angeschafft wurde. Schon ein Jahr später kam ein keramischer Drucker dazu. Um alle Kundenwünsche in höchster Qualität erfüllen zu können, wurde nun vor wenigen Wochen der modernste keramische Drucker des spanischen Glasdruck-Spezialisten Tecglass installiert, bezogen über den österreichischen Exklusivpartner K & K ProVitrum. Ein echter High-End-Drucker: "Unser neuer Drucker hat 16 Doppeldruckköpfe, ermöglicht die Bedruckung von Scheibengrößen bis 1,50 mal 3,50 Meter und druckt mit Ultrafarben, der neuesten Farbengeneration", schwärmt Geschäftsführer Gerald Wiesbauer-Pfleger wie andere von ihrem Supersportwagen.