Ein Hauch Mies van der Rohe

Prominentes Vorbild: Neue Nationalgalerie in Berlin

Das in den 1970er Jahren erbaute ehemalige Bürogebäude wurde kernsaniert. Sämtliche Leitungen, Bodenbeläge und Fenster wurden erneuert und renoviert. Nach rund einem Jahr Bauzeit waren die 50 Wohnungen im Fifty Five bezugsfertig. Das Besondere: Das Gebäude hatte keine tragenden Innenwände, sondern bestand lediglich aus einem Betonskelet. Diese statische Struktur wurde beim Umbau beibehalten. "Das architektonische Vorbild für den Entwurf des 28 Meter hohen Fifty Five war die Neue Nationalgalerie in Berlin", erklärt Architekt Martin Mittermair. "Das 1968 erbaute Meisterwerk von Ludwig Mies van der Rohe ist bis heute ein Architekturhighlight."

Sowohl die Neue Nationalgalerie als auch das Fifty Five seien solitäre Bauten, die sich von ihrer Umgebung deutlich abheben und einen starken Kontrast zu benachbarten Gebäuden darstellten. Im Fall des Fifty Five: zum neuen weißen Gebäude der Wiener Post sowie den angrenzenden Bauten aus der Gründerzeit. "Die optische Absetzung erfolgt vor allem durch die dunkle, streng geometrische Aluminiumfassade und die großen Glasfronten", sagt Mittermair.