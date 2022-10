Gebogen im Kaltformverfahren

Die besondere Schwierigkeit des Projektes lag darin, dass das Glas die Parabelform der Stützen aufnehmen und dementsprechend gebogen sein muss. An dieser Stelle kam Glas Marte ins Spiel – denn eine Antwort auf solche speziellen Anforderungen zu finden, gehört zur Spezialität des Unternehmens: Im Kaltformverfahren wurde das VSG im eigenen Werk gebogen und somit auch zum gewünschten Zeitpunkt geliefert. Für dieses besondere Projekt war ein "Nachweis im Einzelfall" erforderlich. Deshalb fertigte Glas Marte für die Zulassungsstelle in München vorab ein 1:1-Modell von zwei Stützenfeldern – was den endgültigen Zuschlag einbrachte.