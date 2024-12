Vakuumisolierglas: leicht und energieeffizient

Hochleistungs-Vakuumisolierglas rückt zunehmend in den Vordergrund. Bei der Renovierung ermöglicht es den Austausch von Einfach- und Doppelverglasungen unter Beibehaltung der ursprünglichen Rahmen. Bei Neubauten bieten Gläser wie "Fineo" intelligente und innovative Lösungen in punkto Nachhaltigkeit, Technologie und Design für die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden. Es konkurriert mit der energetischen Performance von Dreifachverglasungen, ist leichter und bietet eine bessere Schalldämmung.

Im Fall von "Fineo" wurden von der UBAtc, dem Belgischer Verband für technische Zulassung im Bauwesen, unter anderem Merkmale wie das Verhalten im Brandfall, die Widerstandsfähigkeit gegen Lasten, Schall- und Wärmedämmleistung sowie Haltbarkeit unabhängig geprüft und in der Europäischen Technischen Bewertung ETA 20/0048 nachgewiesen. Hervorzuheben ist auch, dass Fineo by AGC im belgischen Lodelinsart und damit vollständig in Europa hergestellt wird.

(bt)