Fraktografie – Einführung in die Bruchoberflächenbeurteilung

Glas ist ein faszinierender Werkstoff, der mit seinen Eigenschaften immer wieder für Staunen sorgt. Als spröder Körper hält Glas zwar sehr unterschiedlichen Belastungen stand, zeigt aber in aller Regel nicht, wann die Belastungsgrenze erreicht ist, sondern bricht ohne Vorankündigung. Mit diesem vielfältigen Thema beschäftigt sich Glas-Experte Ekkehard Wagner seit vielen Jahren.

Nachdem sein erstes Buch über Glasschäden bereits in der sechsten Auflage erschienen ist und der Autor seit 2010 diverse Vorträge und Glasbruchanalyse-Seminare durchgeführt hat, gibt er mit diesem neuen Buch das bisher nur in speziellen Seminaren behandelte Wissen über die Struktur und das Bruchverhalten von Glas an Interessierte weiter.