Man darf bei diesem Thema nicht müde werden und muss nach wie vor Aufklärungsarbeit zum Thema Sicherheitsglas leisten, weil es immer noch Betriebe gibt, die sich nicht an Normen halten und als erstes Verkaufsargument "billig" nennen. Eigentlich sollte es hinlänglich bekannt sein, dass man für Geländer und Vordächer immer Sicherheitsglas verwenden muss. Aber auch Lebensmittel-Diskonter hatten schon Glas-Vordächer im Sortiment. Deshalb: Bitte immer an den Fachbetrieb wenden! Die Wahl der Glasart hängt auch von individuellen Design-Wünschen und von den ästhetischen Präferenzen ab. Neben den Standard-Produkten bietet die Glasindustrie mittlerweile zahlreiche Varianten von Sicherheitsglas mit verschiedenen Designs an. Im Bereich der Drucktechnik gab es eine Vielfalt an Innovationen und man kann man auf kreative Kunden-Wünsche eingehen. Das Thema Photovoltaik im Glasgeländer hat großes Potenzial und es gibt schon PV-Paneele, welche nach ÖNorm B 3716 geprüft sind.