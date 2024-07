Ganzglasgeländer verhindert Brandkatastrophe

Nur geprüfte Systeme im Mehrfamilienwohnbau

Die Themen Brandüberschlag und Brandausbreitung im Mehrfamilienwohnbau spielen in ganz Europa eine zentrale Rolle. Bei zahlreichen Folgeprojekten wurde nach dem Vorfall im Berliner "Goldenen Haus" ein bewährtes und geprüftes System verlangt.

In Österreich ist die Normung auf diesem Gebiet weiter vorangeschritten und hat eine Vorreiterposition in der europäischen Normung. So wurde in Österreich die technische Richtlinie ÖNorm B 3800-5 erlassen, um genau diesen Brandüberschlag zu testen.

Geprüft wird laut ÖNorm B 3800-5 das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, das Brandverhalten von Fassaden, Anforderungen und Beurteilungen. Dabei ist wichtig, dass modulare Systeme geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Prüfung tatsächlich der Einbausituation entspricht und um zu garantieren, dass die eingebauten Elemente wiederkehrend systembedingt immer die gleichen Eigenschaften und Qualität aufweisen.

Der Prüfkörper wird dabei auf einem witterungsunabhängigen Versuchsstand analog dem originalen Einbauzustand angebracht und durch bestimmte Brandlast bei natürlicher Lüftung und Bedingungen beansprucht. Die Größe der Brandlast in der geometrischen Anordnung des Projektes simuliert das Szenario, wenn ein aus einem Fenster, eines sich im Vollbrand befindlichen Raums, Feuer austritt und auf die Fassade wirkt.