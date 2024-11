Geometrie in Glas

Künstlerische und technische Experimente

"Ich experimentiere schon seit vielen Jahren mit UV-verklebten geometrischen Körpern aus Glas", erzählt Glaskünstler Thomas Medicus, der Polyhedra entworfen und geschaffen hat. Nachdem derartige Konstruktionen schnell zu schwer werden, um sich noch sinnvoll mit UV-Kleber verbinden zu lassen, ist die Größe der Objekte begrenzt. Um größere Objekte mit dieser Technik bauen zu können, braucht es eine Stützstruktur – wie bei Polyhedra. Gemeinsam mit dem Schlosser Michael Gassebner entwickelte der Innsbrucker Glaskünstler einen Dodekaeder aus Edelstahl- Stäben. Ein Dodekaeder ist ein Körper mit zwölf Flächen. Und so komplex, wie er klingt: "Das Unterfangen stellte sich wegen des Schweißverzugs als nicht ganz einfach heraus und gelang nicht auf Anhieb", erzählt Thomas Medicus. Schließlich klappte es. In die Metall-Struktur konnten nun die 12 geklebten Glaskörper eingesetzt und mit anschraubbaren Laschen fixiert werden. "Trotz der mechanischen Sicherung in der Edelstahlkonstruktion ist eine Überkopf-Anwendung mit dieser Technik nicht möglich, auch wenn die einzelnen Glaskörper in sich geschlossen sind und dadurch eine sehr stabile Verklebung erreicht wird", merkt der Künstler an.