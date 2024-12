Geschwungene Glasfassade

Reserveflächen eingeplant

Das neue Gebäude besteht aus drei Stockwerken mit einer Höhe von jeweils vier Metern. Während die oberen beiden Etagen bereits jetzt der Fertigung von Elektronikbaugruppen und als Büros dienen, fungiert das Erdgeschoss aktuell als Parkplatz – mit der Option zur späteren Umwandlung in Produktionsflächen. Auch beim Dach kam diese vorausschauende Planung zum Zuge. Es wurde so konstruiert, dass problemlos eine weitere Produktionsetage daraufgesetzt werden kann. Um optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, legten die Planer Wert auf eine gute natürliche Belichtung. Dementsprechend gibt es einen verglasten Innenhof, der architektonisch durch seine geschwungene Form beeindruckt. Weil das zur Verfügung stehende Gelände maximal ausgenutzt werden sollte, nimmt der Grundriss des Objekts weitestgehend dessen Verlauf auf. Dies hat zur Folge, dass das Gebäude an manchen Stellen geschwungen ist, was sich auch an der beeindruckenden Glasfassade widerspiegelt.