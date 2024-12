International Fire Testing + Services (IFTS)

Das zu Vetrotech Saint-Gobain gehörende IFTS (International Fire Testing + Services) ist ein nach ISO/IEC 17025 zertifiziertes- und durch die nationale Akkreditierungsbehörde der Bundesrepublik Deutschland DAkkS akkreditiertes Prüflabor, das Prüfungen gemäß allen gängigen europäischen und internationalen Prüfnormen für Gebäude- und Marineanwendungen durchführt. Das Labor verfügt über zwei Versuchsöfen: das mittelgroße (1,5 x 2,5 m) "Arbeitstier" zur effizienten Validierung neuer Konstruktionsideen und den 4 x 4 m großen Versuchsofen für Systeme und Anwendungen in voller Größe. So können im großen Ofen beispielsweise Tests an Brandschutztür-Applikationen mitsamt Seitenteilen und Oberlichtern oder ganze Trennwände geprüft werden. Dank des modernen Ofens können die Kunden, unterstützt durch das Expertenteam von Vetrotech Saint-Gobain, die Markteinführung neuer Lösungen beschleunigen. Der große Ofen ist innen videoüberwacht – zwei Ofenkameras ermöglichen den Blick auf die exponierte Fläche des Testelements während der Prüfung, ohne dass Kunden hinter dem Ofen auf eine Plattform klettern und durch das Okular schauen müssen. Kunden können die Tests auch per sicherer Video-Schaltung an ihrem Unternehmens-Standort live verfolgen, ohne vor Ort in Herzogenrath sein zu müssen.

Je nach Einsatzgebiet des Bauelements und Anforderungen der Baurichtlinien dauert ein Test zwischen 30 und 120 Minuten, in welchem die Temperatur im Prüfofen auf über 1.000 °C ansteigt. Dabei werden Brandschutz-Rahmensysteme unter anderem aus Stahl, Aluminium und Holz für alle gängigen Klassifizierungen geprüft. Nur wenn das Brandschutzglas in Kombination mit dem Rahmen den Brandversuch besteht, erfüllt es die höchsten Qualitätsansprüche und kann für das geprüfte Bauelement in der Praxis eingesetzt werden.