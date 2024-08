Hightech-Überwachung für sicherere Tests

Der neue Ofen ist innen videoüberwacht – zwei Ofenkameras ermöglichen den Blick auf die exponierte Fläche des Testelements während der Prüfung, ohne dass Kunden hinter dem Ofen auf eine Plattform klettern und durch das Okular schauen müssen. Wer beim Test vor Ort live dabei ist, findet eine gut ausgestattete, komfortable, sichere und vertrauliche Umgebung vor. Ein Lounge-Bereich und ein separater Tagungsraum ermöglichen den persönlichen Austausch mit Partnern, Experten und Prüfpersonal direkt vor Ort. Kunden können die Tests auch per Video-Schaltung an ihrem Unternehmens-Standort live verfolgen, ohne vor Ort in Herzogenrath sein zu müssen.

Je nach Einsatzgebiet des Bauelements und Anforderungen der Baurichtlinien dauert ein Test zwischen 30 und 120 Minuten, in welchen die Temperaturen im Prüfofen auf über 1.000° C ansteigen. Dabei werden Brandschutz-Rahmensysteme unter anderem aus Stahl, Aluminium und Holz für alle gängigen Klassifizierungen geprüft. Nur wenn das Brandschutzglas in Kombination mit dem Rahmen den Brandversuch besteht, erfüllt es die höchsten Qualitätsansprüche und kann für das geprüfte Bauelement in der Praxis eingesetzt werden.

(bt)