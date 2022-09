Low-Carbon-Floatglas von AGC

AGC ist einer der weltweit größten Flachglashersteller. Für eine nachhaltige Zukunft versucht die Gruppe stetig die Umweltauswirkungen seiner Produktionsprozesse zu optimieren. Um bis zum Jahr 2050 eine CO 2 -neutrale Glasproduktion zu erreichen, sollen alle Teile der Wertschöpfungskette berücksichtigt werden: Die Dekarbonisierung der Produktionsprozesse, die Vermeidung der CO 2 -Emissionen aus vorgelagerten Lieferkette und weitere indirekte Emissionen. Im Rahmen der Fachmesse glasstec kündigte das Unternehmen nun die ersten Schritte auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität an: Bereits bis Ende 2022 soll ein neues Floatglas-Sortiment mit reduziertem CO 2 -Footprint eingeführt werden.

Der dabei verfolgte ganzheitliche Ansatz umfasst laut AGC die nachhaltige Beschaffung von Rohstoffen, den Einsatz hocheffizienter Schmelzöfen, den verstärkten Einsatz von Scherben (Recyclingglas), den Einsatz regenerativer Energiequellen, die Optimierung der Transporte in der Veredelungskette sowie die Optimierung der Transporte der Endprodukte.