Manuelle Glasfertigung zu UNESCO Weltkulturerbe erklärt

Handgearbeitetes Hohlglas ist für hochwertige Serienproduktionen, Design, die Fertigung von Prototypen und technische Spezialanwendungen bis heute unverzichtbar. Mundgeblasenes Flachglas wird für Restaurierungsarbeiten, aber auch in Architektur und Kunst verwandt. So haben etwa Marc Chagall, Gerhard Richter und Neo Rauch Werke mithilfe dieser traditionellen Handwerkskunst geschaffen.

Das komplexe Wissen über die manuelle Glasfertigung wird heute nur noch von wenigen Menschen bewahrt und weitergegeben. Doch die Glasmacher*innen sind heute international eng vernetzt. An der Nominierung für die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes haben sich Glashütten aus ganz Europa beteiligt.

(bt)